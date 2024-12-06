В Еткульском районе более половины партий зерна заражены фузариозом

Грибковое заболевание выявили в ходе фитосанитарного мониторинга

Более 70% посевов гороха, пшеницы, ячменя и кукурузы оказались заражены фузариозом. Такую статистику озвучила начальник Еткульского районного отдела Россельхозцентра Алена Лойкова.

Грибковое заболевание выявлено в ходе фитосанитарного мониторинга сельхозугодий, из которых 2,8 тысячи гектаров (73%) оказались зараженными патогенным грибком. Всего за осенний период на фитопатологическую экспертизу поступило свыше 2,7 тысячи тонн семян пшеницы и ячменя, из которых почти половина (46%) партий оказалась заражена патогеном.

По мнению представителя Россельхозцентра, основная причина, которая спровоцировала развитие фузариоза, — погодные условия, характерные для вегетационного периода двух последних лет. Это заболевание может поражать различные культуры: от ягод до овощных и зерновых.

Кроме того, опасность заключается в том, что накапливаются микотоксины, которые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление. А при хранении в условиях повышенной влажности и недостатка воздуха опасное заболевание прогрессирует.

Всего специалистами регионального Россельхозцентра перед посевом проведена фитопатологическая экспертиза 586 партий семян пшеницы ячменя и овса. В результате проведенного анализа обнаружено, что 129 партий (22%) заражены фузариозом. Заболевание семян обнаружено в Агаповском, Кизильском, Кунашакском, Октябрьском, Увельском и Чесменском районах. Объем заражения семян составил от 1 до 44%.