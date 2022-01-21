В экопарке Магнитогорска построят купольную лыжную базу за 16 млн рублей

Также к следующему сезону расширят пункт проката спортинвентаря

Мэрия Магнитогорска объявила торги по поиску подрядчиков для строительства здания лыжной базы и реконструкции пункта проката спортинвентаря в экопарке на улице Лесопарковой. Общая стоимость работ — 29 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, лыжная база в парке будет одноэтажной, площадью 206 кв. м. Одновременно в помещении смогут находиться до 23 человек. Конструкция будет состоять из четырех куполов, соединенных между собой арочными переходами.

В здании разместят холл, тренерскую комнату, мужскую и женскую раздевалки, две дуевые комнаты, помещение для хранения лыж, туалет. Приступить к работам надо в мае 2022 года, а закончить — уже к середине октября. Начальная стоимость контракта — 15,9 млн рублей.

Старый пункт проката спортивного инвентаря в экопарке также нужно реконструировать до 15 октября. Начальная цена этого контракта — 12,8 млн рублей. Одноэтажное здание нужно расширить, площадь застройки увеличат в 1,5 раза.

Подрядчик должен также заменить полы, системы электроснабжения, канализацию и водовод, установить пожарную сигнализацию и громкоговоритель. Также за ним закрепляют обязательства по озеленению территории вокруг объекта. После реконструкции в здании разместят две раздевалки, комнату инструктора, кассу, пункты проката коньков, гардероб.