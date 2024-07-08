В Екатеринбурге стартовала Международная промышленная выставка «Иннопром‑2024»

Челябинская область представляет свой потенциал в различных отраслях

Международная промышленная выставка «Иннопром» в 14-й раз началась в Екатеринбурге. Крупное событие будет проходить с 8 по 11 июля в центре «Екатеринбург-Экспо». В числе традиционных участников — Челябинская область. Регион представит возможности в самых разных отраслях, в том числе в робототехнике. Увидят гости «Иннопром-2024» и первую серийную модель шестиосевого промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900 от единственного в России «Завода роботов», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.







На коллективном стенде 25 предприятий представят свой потенциал в робото-, приборо- и машиностроении, робототехнические комплексы различного назначения, которые могут применяться в образовании, медицине, промышленности, при освоении космоса, медицинское, противопожарное, нефтегазовое и металлообрабатывающее оборудование, монолитный осевой инструмент, бесколлекторные и турбореактивные двигатели, электро- и радиотехническую продукцию, комплектующие для беспилотных летательных аппаратов и для дистанционного управления такой техникой.

Участники стенда: «Завод роботов», НПО «Андроидная техника», ПК «Анеко», «ДСТ-Урал», группа компаний «Метран», «Пожтехспас», ЧРЗ «Полет», ПКФ «Политранс», НТЦ «Приводная техника», «ПромАрсенал», НПК «Теко», Усть-Катавский вагоностроительный завод, Челябинский механический завод, «ЧКЗ-Инструмент», НПО «Эльгард», «Энергия +21», Уральский инжиниринговый центр, ЮУрГУ, НПО «Электромашина», Уральский робототехнологический центр «Альфа-Интех», «Технопорт», завод «СпецАгрегат», Уральский завод газоочистной аппаратуры, ММК и «Модерн Гласс».







С отдельными стендами в «Иннопроме» участвуют автозавод «Урал» и промышленная группа «Конар». Миасское предприятие представит электромобиль с колесной формулой 4х2 и тяговыми батареями российского производства. На такой электроплатформе можно установить практически любую надстройку для коммунальной, дорожной, строительной и логистической техники. «Конар» продемонстрирует полноповоротную механическую винторулевую колонку — это гребной винт, заменяющий или дополняющий судовой руль. Уровень локализации изделия достигает 95%.



Главная тема «Иннопрома» в 2024 году — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Успех инновационного проекта невозможно представить без синергии компетенций разноплановых компаний и специалистов. Именно технологическое партнерство становится драйвером будущих открытий и прорывов, отмечают организаторы.







В главной стратегической сессии «Иннопрома» планируется участие председателя правительства России Михаила Мишустина, первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султана Ахмед Аль-Джабера, руководителей отраслевых министерств стран-участниц и международных промышленных компаний.

ОАЭ являются в этом году страной-партнером международной промышленной выставки. Благоприятный инвестиционный климат и широкая представленность высокотехнологичных отраслей привлекают молодые амбициозные компании, многие из которых затем становятся локомотивами инноваций. В ОАЭ работают челябинские компании. Лимонады Lapochka продают в местных магазинах и маркетплейсах. Сеть офисов «Эпицентр бизнеса» готовится к запуску офисного центра в районе Дубай Марина.

Представители УрФО и ОАЭ, как ожидается, обсудят на полях выставки развитие промышленной и технологической кооперации, совместную подготовку кадров, проведение исследований, сотрудничество в сферах туризма и дизайна.

