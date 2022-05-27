В Долгодеревенском построят спорткомплекс с финскими саунами за 202 млн рублей

Тренировать детей начнут летом 2023 года

В селе Долгодеревенском в Сосновском районе построят двухэтажный спортивный комплекс. Объект появится на улице Первого Мая. Сдать его должны к концу июня 2023 года. Начальная стоимость работ — 202 млн рублей. Информация опубликована на портале государственных закупок.

В спорткомплексе будет большой игровой зал, который можно будет использовать для разных видов спорта. Также оборудуют тренажерный зал и помещение для занятий общей физической подготовкой, тренерские комнаты, медпункт, раздевалки с душевыми. В техзадании сказано, что в здании нужно создать комплекс финских саун с сухим жаром.





На площадке в Долгодеревенском, где появится спорткомплекс, завершается строительство хоккейного корта, административного здания, пешеходных и велодорожек, а также четырех площадок — детской, по мини-футболу, для комплекса ГТО и воркаута. Работы обошлись бюджету в 84,6 млн рублей.

Также в прошлом году администрация Сосновского района выбрала подрядчика для строительства стадиона, который будет ключевой составляющей спортивно-оздоровительного комплекса площадью 32,8 тыс. кв. м. Стоимость контракта составила 84,6 млн рублей.