В День Победы в Челябинске ограничат продажу алкоголя

Запрет будет действовать в центре города в течение нескольких часов

Ежегодно по большим праздникам — в День Победы, выпускные, День города — в центре Челябинска ограничивают продажу алкоголя. В приближающееся 9 Мая тоже будет действовать такой запрет, выяснило ИА «Первое областное».

В День Победы в центре Челябинска пройдет множество массовых мероприятий: построение военных, шествие Бессмертного полка, концерты и фейерверк. Ограничение торговли спиртными напитками, даже частичное, поможет безопасности во время праздника, уверены в администрации Челябинска.

«Мы направили обращения к заведениям общепита, и в первую очередь магазинам в центре города. Чтобы с 11 до 15 часов они не продавали алкоголь в стеклянной таре. В местах проведения парада, шествия будет большое скопление людей. Никто не должен пострадать из-за разбитой бутылки», — поясняет ИА «Первое областное» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Некоторые заведения общественного питания в День Победы не откроются. Так поступит, например, бар «Фортепьяно». Он находится на Кировке и имеет большую алкогольную карту. В баре корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, что из-за запрета на продажу алкоголя в дни больших городских праздников открываться просто нерентабельно.

Другие бары начнут работу 9 мая только вечером и будут продавать алкоголь после окончания всех праздничных мероприятий — с 23:00. Но большинство заведений в центре Челябинска не собираются закрываться. Они предложат своим гостям безалкогольные напитки.

Магазины, где продается алкоголь, будут соблюдать запреты.

«Все наши магазины работают в зависимости от постановлений местных властей. Если есть такое постановление, алкоголь не будет продаваться. Может быть и такое, что магазины в одной части города, например в центре, не продают алкоголь, а в других районах — продают», — рассказал специалист по связям с общественностью сети «Красное&Белое» Наталья Аверкиева.

Других запретов на продажу алкоголя на городском уровне нет, и вводить их не планируют. Запрет может устанавливаться только законом Челябинской области, подчеркнули в пресс-службе администрации Челябинска. Но на региональном уровне не принималось никаких новых решений об ограничении продажи алкоголя. Торговать им запрещено, как и всегда, с 23:00 до 08:00.

Добавим, что в конце апреля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в День Победы во всех регионах России. По его словам, выпивка провоцирует «бытовые конфликты, драки и поножовщину». Кроме того, как считает депутат, нужно направить в общество «посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам».

Правительство соседней Курганской области полностью запретило магазинам продажу алкоголя в майские праздники — в День труда и День Победы. Власти считают, что употребление спиртного неуместно как с патриотической стороны, так и из соображений безопасности.