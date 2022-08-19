В Чурилово за 276,9 млн рублей достроят автодорогу по улице Трашутина

Создание магистрали закончат к осени 2023 года

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион на завершение строительства автомобильной дороги по улице Трашутина в микрорайоне Чурилово. Начальная цена контракта составляет 276,9 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Заявки от дорожных подрядчиков принимают до 5 сентября. Торги намечены на 8 сентября.

«Проектной документацией предусматривается завершение строительства улицы Трашутина в Тракторозаводском районе города Челябинска с разделением на участки: строительство участка от проспекта имени Давыдова В. Ф. до улицы 1-й Эльтонской, восстановительные работы (в том числе благоустройство) на построенном участке от улицы 1-й Эльтонской до улицы Зальцмана», — сказано в документации.





Проект строительства автодороги в Чурилово разработала еще в 2020 году компания «Уралдорпроект». Улица Трашутина станет магистральной улицей районного значения с капитальным покрытием из асфальтобетона.

Подрядчик построит участок протяженностью 280 метров. Полос движения планируется сделать от 4 до 6 с шириной проезжей части 10 метров. Будет и разделительная полоса в виде разметки. Ширина переходов, предусмотренная проектом, составляет 3,75 метра.

В рамках восстановительных работ запланированы переустройство теплотрасс УСТЭК, реконструкция теплотрасс ЧКТС, защита водоводов и газовых сетей, переустройство газовых сетей агрокомплекса «Чурилово». Также в списке задач — установка светофоров, устройство дождевой канализации и наружного освещения, озеленение. Завершить все работы нужно к 20 августа 2023 года.

В июле ИА «Первое областное» писало, что проектный институт «Росинсталпроект» из Новосибирска разработает проект строительства автомобильной дороги по проспекту Виктора Давыдова. Трассу планируется сделать на всем протяжении проспекта — от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана. На проектно-изыскательские работы направят 17 млн рублей.