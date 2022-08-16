В четвертый раз стартовали торги на ремонт плотины Айского водохранилища в Златоусте

Подрядчика ищут с весны этого года

В Златоусте ищут подрядчика, который сможет реконструировать плотину Айского водохранилища. Гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии с 2019 года. Начальная цена контракта в новом аукционе составляет 174,67 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Источниками финансирования значатся федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Итоги торгов планируют подвести 1 сентября.

«Способ закупки — аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Задача капитального ремонта — доведение всех параметров и частей сооружения до требуемой работоспособности и безопасности для обеспечения непрерывной подачи воды в рамках муниципальной программы „Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО“. В состав гидротехнических сооружений Айского водохранилища входят земляная плотина, водосбросное сооружение, гидромеханическое и гидросиловое оборудование, водозабор, совмещенный с правым устоем водосброса, водовод», — сказано в конкурсной документации.

Первый аукцион, проводившийся в марте — апреле, признали несостоявшимся из-за подачи только одной заявки. Однако документы фирмы «Гидроремонт» из Челябинска конкурсная комиссия одобрила, и с этой компанией собирались заключить договор на 201,6 млн рублей. Но организация отказалась. В протоколе указана причина — «изменение/отсутствие финансирования». Второй аукцион с аналогичной ценой контракта сорвался из-за отсутствия заявок. Следующие торги с начальной стоимостью работ в 192,2 млн рублей отменил сам заказчик — МУП «Водоснабжение Златоустовского городского округа». Конкретная причина не указывалась.





Айское водохранилище построили в 1961 году, оно расположено неподалеку от поселка Балашиха, входящего в Златоустовский городской округ. Поэтому водоем также называется Балашихинским. Плотину возводили для снабжения города питьевой водой и хозяйственных нужд. Гидротехническое сооружение является собственностью муниципалитета, оно находится в ведении МУП «Водоснабжение Златоустовского городского округа».

Весной 2019 года произошел крупный обвал грунта, на плотине появились трещины. Сооружение признали аварийным и небезопасным. Тогда же специалисты заявили: если произойдет прорыв, дома десятков тысяч людей рискуют оказаться под водой. В том же 2019-м за 20 млн рублей провели ремонт, который позволил обеспечить безопасное прохождение весенних паводков.

«В течение 2019—2020 годов на сооружении укрепили разрушенную сторону и соорудили обводные каналы для экстренного аварийного сброса воды. Одновременно шла разработка проектно-сметной документации. Этот процесс занял продолжительное время, ведь надо учитывать специфику гидротехнического сооружения, которое относится к объектам ведения Нижне-Обского бассейнового водного управления. В 2021 году проект по ремонту водосбросного сооружения прошел госэкспертизу», — сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

В феврале этого года в Златоусте состоялся суд по иску прокурора города, который потребовал от мэрии принятия оперативных мер по устранению нарушений при эксплуатации сооружения. Администрацию обязали отремонтировать плотину. Работы необходимо закончить до 15 ноября 2024 года.