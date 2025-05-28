В Челябинскую область завезли 1,2 тысячи тонн семечек из Китая

Общая стоимость груза составила почти 200 миллионов рублей

В Челябинскую область прибыл железнодорожный состав из Китая с 1,2 тысячи тонн семечек, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Более полусотни контейнеров с грузом доставят одному из крупнейших южноуральских производителей. Общая стоимость китайской продукции составила почти 200 миллионов рублей.





Отбор проб и образцов товара произведен сотрудниками Троицкого таможенного поста совместно с должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В этом году это первая поставка семян подсолнечника, оформленная в регионе деятельности Челябинской таможни. Убедившись в безопасности товара, таможенники в соответствии с установленной процедурой оперативно провели контроль и выпустили товар», — отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

В пресс-службе ведомства ИА «Первое областное» сообщили, что в январе 2025 года аналогичный груз проследовал в регион через Екатеринбургскую таможню.