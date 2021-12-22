В Челябинскую область не пустили 68 тонн пакистанских мандаринов

Фуры с контрафактной продукцией развернули на границе с Казахстаном

Сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской области на границе с Казахстаном задержаны четыре партии мандаринов общим весом 68 тонн. После подтверждения признаков контрафактной продукции четыре 20-тонные фуры с фруктами вернули обратно в соседнюю республику.

«На КПП „Бугристое“ в Троицком районе Челябинской области должностными лицами управления совместно с сотрудниками пограничного управления и Челябинской таможни выявлено четыре партии свежих мандаринов, ввозимых в Челябинскую область с нарушением действующего законодательства в области карантина растений», — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

При осмотре упаковки для транспортировки фруктов установлено, что на этикетке указана лишь страна происхождения — Исламская Республика Пакистан. Согласно карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, на этикетке должно указываться точное место происхождения продукции — регион, населенный пункт.

За нарушение законодательства в области карантина растений перевозчиков оштрафовали. Сами мандарины под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращены обратно в Казахстан.

«Это первый случай выявления контрафактных мандаринов в этом году при поставках через границу с Казахстаном, причем сразу был выявлен достаточно большой объем контрафактной продукции. Учитывая объемы поставок мандаринов в Челябинскую область, которых в преддверии новогодних праздников завозится в регион очень много, дефицита этих фруктов на торговых полках розничной сети точно не будет», — сообщила ИА «Первое областное» представитель челябинского управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

По информации ведомства, в Челябинскую область через границу с Казахстаном в основном завозятся фрукты из Киргизии, Таджикистана, Ирана и других территорий.

Мандарины из Марокко, которые пользуются наибольшей популярностью у местных покупателей, поставляются в регион из Москвы, где они заранее проходят все необходимые проверки.