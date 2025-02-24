В Челябинскую область не пустили 55 тонн фруктов и овощей из Туркестанской области

Маркировка груза не соответствовала требованиям закона

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Челябинскую область 55 тонн фруктов и овощей из Туркестанской области. Груз из трех партий развернули обратно на российско-казахстанской границе на участке пункта пропуска «Бугристое». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Екатеринбург транзитом через Челябинскую область предполагалось доставить 18 тонн мандаринов, при этом маркировка у груза не соответствовала требованиям законодательства.

«Не допущено к ввозу 18 тонн фруктов в ассортименте: мандаринов, лонгана, груш, ананасов, которые везли в Челябинск из-за невнесенного в фитосанитарный сертификат сладкого перца», — уточнили в ведомстве.

Еще 19 тонн груза из мандаринов, винограда, ананасов и частично овощей не пустили к ввозу на Южный Урал из-за не внесенных в сертификат огурцов. Груз следовал транзитом в Республику Беларусь.

Перевозчики привлечены к административной ответственности.