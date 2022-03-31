В Челябинскую область направили 740 млн рублей из федерального бюджета

Дополнительные средства выделили для поддержки образования, медицины и спорта

Бюджет Челябинской области пополнился на 740 млн рублей за счет федеральных трансфертов. Изменения в главный финансовый документ региона депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили в трех чтениях.

«Внесение изменений в областной бюджет обусловлено необходимостью корректировки его параметров с учетом уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов. Федеральные деньги при этом являются целевыми и предназначены для конкретных расходов», — пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Большую часть средств — 464 млн рублей — направили на модернизацию школьных систем образования. Для оказания первичной медпомощи в рамках программы ОМС, в том числе лицам, заболевшим коронавирусом, дополнительно выделено 162,4 млн рублей. На покупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом предусмотрено 49,4 млн рублей. На популяризацию туризма среди школьников и повышение его доступности — 44,4 млн рублей. На закупку оборудования для создания умных спортплощадок выделили 20 млн рублей.

Также областные парламентарии утвердили изменения в отдельные направления расходов регионального бюджета в связи с уточнением объемов финансирования. На сбалансированность местных бюджетов направлено 2 млрд рублей, на стимулирование роста численности самозанятых в регионе — 1 млн рублей, на возмещение затрат по размещению беженцев из ЛНР и ДНР в Челябинской области — 30,4 млн рублей.

В итоге доходы областного бюджета на 2022 год составят 220,7 млрд рублей, расходы — 258,6 млрд рублей, дефицит останется неизменным — 37,8 млрд рублей.

Напомним, запланированный на текущий год дефицит в полном объеме покрывается остатками средств областного бюджета, сложившимися на 1 января 2022 года, а также льготными бюджетными кредитами. Привлечение коммерческих заимствований на его погашение не планируется.