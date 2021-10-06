В Челябинской области зимняя резина для автомобилистов подорожала на 15%

Дистрибьюторы комплектующих объясняют рост цен сезонным фактором и дорогим сырьем

По данным всероссийского портала «Дром», зафиксирован рост цен на комплектующие для автомобилей, в том числе на зимнюю резину, которая с начала года, по данным аналитиков, подорожала минимум на 15%.

«Обычно пик спроса на шины в стране приходится на середину октября. Но в этом году мы наблюдаем значительный рост цен на автомобильные шины уже перед сезоном — до 25% и более в целом по стране. Основные причины удорожания — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки», — отмечают аналитики портала «Дром».

Наибольшей популярностью в этом году пользуются зимние шины с шипами: их выбирают 75% автомобилистов, 25% отдают предпочтение нешипованной резине. Средняя цена б/у комплекта в стране составила 14,5 тыс. рублей, новой резины — порядка 44 тыс. рублей.

«Мы видим, что цены на зимнюю резину выросли в Челябинской области, но это общероссийская тенденция. Пандемия нарушила привычные схемы поставок сырья, производителям пришлось заключать новые договоры по более высоким ценам. Какое-то время производственные цеха находились в простое, что также увеличило их издержки. Выросли затраты на модернизацию производства и ремонт оборудования, поскольку международные связи были нарушены и поставки импортных комплектующих приостановлены. Все это в комплексе сказалось на росте цен на покрышки», — говорит председатель Челябинского регионального отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

Эксперты рекомендуют покупать зимние шины заранее, до пика продаж, который традиционно приходится на середину октября.

«Челябинские автодилеры реализуют комплекты зимней резины, но для них это не профильный бизнес, они не являются дистрибьюторами, поэтому товар реализуют исключительно по цене закупа. Как говорится, за сколько купили — за столько продали»,— говорит руководитель Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский.

В Челябинске комплект шипованных зимних шин можно приобрести от 17 тыс. рублей, что является наиболее бюджетным вариантом. Цена зависит от производителя и прочностных характеристик. В рамках увеличения стоимости комплектов зимних шин некоторые дистрибьюторы предлагают шиномонтаж в подарок.