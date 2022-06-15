В Челябинской области завершили посевную кампанию

В этом году яровыми культурами засеяно более 1,8 млн гектаров пашни

В Челябинской области завершилась весенняя посевная кампания, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области. Аграрии выполнили сев яровых культур на площади 1,8 млн гектаров, что на 78,5 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Более того, сельхозпредприятия превысили план 2022 года на 27 тыс. гектаров по зерновым, поскольку отрасль имеет устойчивую тенденцию к росту рентабельности.

«Площадь зерновых и зернобобовых культур увеличилась к прошлому году на 33,7 тыс. гектаров, площадь масличных культур — на 42 тыс. гектаров. Не так значительно, но все же выросли по отношению к прошлогодним показателям посадки картофеля и овощей. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства посадили картофель и овощи на общей площади 8,24 тыс. гектаров», — сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Перевыполнили планы нынешней посевной аграрии Аргаяшского, Брединского, Варненского, Карталинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Нязепетровского, Октябрьского, Сосновского, Троицкого, Увельского и Чебаркульского районов. Самый большой клин яровых занимают посевы в Брединском (194 тыс. га), Кизильском (177,2 тыс. га) и Троицком (175,5 тыс. га) районах.

«В этом году в мае установилась прохладная и дождливая погода — в нашем районе выпало 100 мм осадков при прошлогоднем среднемесячном показателе 10 мм. Мы использовали в работе преимущественно отечественные гибриды семян подсолнечника, которые наиболее устойчивы к капризам погоды, к примеру „Кречет“ и „Бомбардир“. По основным показателям они превосходят импортные аналоги. Конечно, рассчитываем в этом году получить хороший урожай», — говорит директор КФХ «Березка» (Чесменский район, выращивание зерновых и масличных культур) Денис Шумских.

Напомним, Челябинская область занимает по площади пашни первое место среди регионов Уральского федерального округа, в Российской Федерации — пятнадцатое.