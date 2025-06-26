В Челябинской области завершилась посевная кампания — 2025

Общая площадь посевов в регионе достигла 1,8 миллиона гектаров

Южноуральские аграрии завершили посевную, по общей площади посевов Челябинская область стала лидером на Урале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

«Посевная площадь в Челябинской области составила 1 миллион 638 тысяч гектаров — по этому показателю мы лидеры в УрФО. Вместе с озимыми и многолетними культурами общая площадь посевов в регионе достигла 1,8 миллиона гектаров. Это серьезный результат, залог будущего урожая», — отметил глава региона.

Он добавил, что в 2025 году область значительно, на 110 тысяч гектаров, увеличила площади под масличными культурами — подсолнечником, рапсом, льном и соей.

«Это неслучайно, масличные культуры сегодня очень востребованы. Кроме того, реализация масштабного проекта по строительству маслоэкстракционного завода (соглашение с „Союзпищепромом“ на ПМЭФ) позволит нам перерабатывать урожай здесь, в регионе, создавая новые рабочие места и укрепляя экономику», — напомнил Алексей Текслер.

Он поблагодарил аграриев за работу и добавил, что посевная — это только начало. Нужно еще обеспечить качественный уход за посевами, защиту от вредителей и болезней, заготовить корма. Губернатор пожелал аграриям хорошего урожая и от имени правительства региона пообещал обеспечить им всестороннюю поддержку:

«С начала года сельхозпроизводители получили уже 1,1 миллиарда рублей субсидий из федерального и областного бюджетов. А обновление парка сельхозтехники, включая приобретение 295 единиц новой техники, в том числе почти 60 по льготным программам Росагролизинга, позволяет нашим аграриям работать еще эффективнее».