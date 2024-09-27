В Челябинской области завершено строительство трех долгостроев для 478 дольщиков

По России введен в эксплуатацию 41 объект в 11 регионах

С начала 2024 года в рамках федеральных программ по восстановлению прав обманутых дольщиков завершено строительство 41 многоквартирного дома. Введены в эксплуатацию дома, которые ранее считались проблемными. В Челябинской области построили три объекта для 478 человек.

Завершенные объекты расположены в 11 регионах России: Ленинградской области, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях, Хабаровском крае, Республике Северная Осетия — Алания, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Тамбовской области.

В Челябинске два дома находятся улице 2-й Эльтонской, № 59а, и один на улице Благих, 65.

Решения о завершении строительства были приняты наблюдательным советом Фонда развития территорий (ФРТ) в период с 2019 по 2022 год.

«Мы продолжаем восстанавливать права пострадавших дольщиков, выполняя решения, которые ранее принял наблюдательный совет Фонда развития территорий. В 41 достроенном доме ключи от новых квартир получат 8 543 дольщика», — подчеркнул генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемных объектов и выплата компенсаций по решениям наблюдательного совета ФРТ. Региональные меры включают привлечение новых инвесторов для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья и другие формы поддержки.