В Челябинской области затяжные дожди отсрочили уборку урожая

С приходом тепла аграрии увеличили темпы сбора зерна

Сложные погодные условия обусловили более поздние сроки посевной, а следом — и уборочной кампании. Но урожай в полях есть, и аграрии делают сегодня все возможное, чтобы его собрать, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

По данным на 10 сентября, в регионе обмолочено 17% зерновых культур, собрано 356 тысяч тонн зерна, урожайность составляет 15,2 центнера с гектара. Работать на полях приходится в краткие промежутки между дождями.

Холодная погода летом вызвала более позднюю вегетацию, поэтому на площади более 60 тысяч гектаров проведена десикация (обработка препаратами для искусственного подсушивания растений) для ускорения созревания культур. Весь технический арсенал был подготовлен и задействован на полях. Это более 6 980 тракторов, 2 893 комбайнов и свыше 400 уборочных машин. 1 352 единицы техники оборудованы системами точного земледелия. С начала года приобретено 73 трактора и 41 комбайн, а в целом — 419 единиц техники.

На уровне региона создан оперативный штаб. Аграриям поставлена задача уделить особое внимание формированию семенного фонда. Сушильное оборудование готово к работе. В прошлом году введено в строй семь новых зернохранилищ, общая мощность которых позволяет хранить 65 тысяч тонн зерна.

Темпы уборки картофеля выше прошлогодних. К 10 сентября убрано 24% полей (в 2023 году на эту же дату — 7%), собрано 27 тысяч тонн картофеля, но качество его хуже, чем в прошлом году.

«Нынешний год существенно отличается от предыдущего тем, что осадков в летний период выпало слишком много. Это повлияло на качество картофеля, который специалисты рекомендуют хорошо просушить и перебрать перед закладкой на хранение», — уточнили в пресс-службе Минсельхоза региона.

Уборку всех основных культур планируется завершить до конца октября. В Минсельхоз РФ направлены обращения о пролонгации льготных краткосрочных кредитов аграриям и предоставлении им льготного железнодорожного тарифа на ввоз и вывоз зерна.