В Челябинской области зарегистрировали 13 тыс. льготных ипотек

Большая часть договоров по кредитам на жилье — долевые

С апреля 2020 года в Челябинской области зарегистрировали 13,4 тыс. сделок с недвижимостью в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования населения. Большую часть жилищных кредитов используют для заключения договоров долевого участия (10,2 тыс. сделок), сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

«Программа господдержки строительной отрасли и граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, востребована на Южном Урале. Это подтверждается большим количеством проведенных регистрационных действий по льготной ипотеке», — сообщили в ведомстве.

По данным челябинского отделения Банка России, в июне объем выданных ипотечных кредитов вдвое превысил показатель мая и составил 4,4 млрд рублей. В среднем ставка по ипотеке на 1 июля составляла 7,8%, снизившись по сравнению с маем на 0,3%.