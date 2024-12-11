В Челябинской области запустят туристический маршрут в Кыштым

Он включает в себя четыре локации для развлечений и отдыха

В Челябинской области с 14 декабря возобновит работу туристический мультимодальный маршрут в Кыштым «НеТихоеЗимовье». Об этом сообщает Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

«В рамках однодневной поездки жители и гости Челябинска могут посетить горнолыжный комплекс „Егоза“ и отдохнуть в водноспортивном комплексе „Пионер“. В тур выходного дня „НеТихоеЗимовье“ включены четыре часа катания на горных лыжах и три часа купания в термах, а также все передвижения между городами и локациями. Для участников спортивного маршрута также будет действовать скидка 30% на прокат инвентаря», — уточнили в центре.

Мультимодальный маршрут Челябинск — Кыштым — ГЛК «Егоза» — водноспортивный комплекс «Пионер» и обратно будет доступен с 14 декабря на протяжении всего горнолыжного сезона. Отправление электропоезда с пригородного вокзала Челябинска по субботам в 6:39, а из Кыштыма — в 20:32. Время следования в пути — 1 час 40 минут.

Купить билеты на маршрут можно в кассе пригородного вокзала за десять дней до поездки. Маршрут «НеТихоеЗимовье» запущен в рамках соглашения между АО «Свердловская пригородная компания», ГЛК «Егоза» и термальным комплексом «Пионер». Такая форма сотрудничества позволяет развивать туристические направления на Южном Урале.