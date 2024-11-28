В Челябинской области запустят автоматизированную упрощенную систему налогообложения

Эксперимент ранее проводили в четырех регионах России

С 1 января 2025 года в Челябинской области начнет действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения. Инициатором установления специального налогового режима стал губернатор Алексей Текслер. Депутаты Законодательного собрания поддержали запуск АУСН сразу в трех чтениях на 58-м заседании, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Новым режимом смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели и микропредприятия, рассказала и. о. министра экономического развития региона Марина Клочкова.

Эксперимент по установлению специального налогового режима ранее стартовал в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. В Челябинской области АУСН будет действовать до 31 декабря 2027 года. Новый налоговый режим призван упростить начало предпринимательской деятельности и обеспечить плавный переход самозанятых в статус субъектов МСП.

«Автоматизированная упрощенная налоговая система — это актуальная новация сегодняшнего дня. С 2022 она была введена в четырех пилотных регионах и показала востребованность у малого бизнеса. Как только вышли поправки в федеральном законодательстве, позволяющие другим регионам внедрять АУСН, Челябинская область включилась в этот процесс. С 2025 года малые предприниматели региона смогут начать ее применять»,— заявил Алексей Текслер.

Преимущества АУСН — отсутствие обязанностей уплаты страховых взносов, в том числе по самому индивидуальному предпринимателю, ведения книги учета доходов и расходов, сдачи декларации по УСН, страховым взносам и НДФЛ.

Чтобы воспользоваться новым режимом налогообложения, бизнес должен соответствовать нескольким критериям: численность работников — не более пяти человек, годовой доход — до 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость имущества не должна превышать 150 миллионов рублей. Кроме того, зарплата должна выплачиваться только на банковские карты.

«При переходе на АУСН, а также один раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения — доходы по ставке 8% или доходы, уменьшенные на расходы, по ставке 20%. В отличие от УСН, у налогоплательщиков нет возможности применения пониженных налоговых ставок, установленных регионом. Стоит отметить, что налогоплательщик не может применять другие специальные налоговые режимы», — отметила Марина Клочкова.

Налог будет рассчитываться автоматически ФНС по данным контрольно-кассовой техники от банка-партнера и сведениям в личном кабинете налогоплательщика.

Добавим также, что на заседании 28 ноября депутаты ЗСО утвердили установление налога на имущество в размере 2% для объектов, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. Речь идет об административно-деловых и торговых центрах и помещениях в них площадью 1500 квадратных метров и более. В перечень объектов входят также офисы, места торговли, помещения общепита и бытового обслуживания с такой же площадью.