В Челябинской области запасают сено и сенаж, началась уборка силосных культур

В сравнении с прошлым годом кормов получается больше



На Южном Урале продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Заготовлена большая часть сена и сенажа. Началась уборка силосных культур.

«К 4 августа в Челябинской области заготовлено 69,1 тысячи тонн сена, это 73% от запланированного, сенажа — 143 тысячи тонн (60%). По сравнению с прошлым годом на текущую дату заготовлено заметно больше кормовой массы. Уборка силосных культур только началась, заготовлено пока 3,6 тысячи тонн (2%), в прошлом году силос начали заготавливать намного позднее», — рассказали о ситуации с кормами в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В целом по области на 4 августа было заготовлено 10,2 центнера кормовых единиц на условную голову КРС. К зимовке в планах заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц различных кормов.

По данным Минсельхоза, в аграрных хозяйствах с прошлого года сохраняются переходящие остатки кормов: сена, сенажа, силоса и соломы. В целом ситуация с наличием и качеством кормов для животноводства нормальная. После завершения уборки отрасль животноводства будет ими полностью обеспечена.

Автор: Елизавета Михно