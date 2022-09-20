В Челябинской области зафиксировали снижение годовой инфляции с 12,91% в июле до 11,98% в августе. Это ниже значения по стране в целом (14,30%) и Уральскому федеральному округу (12,17%), сообщили в Банке России.
В августе по сравнению с июлем снизилась стоимость продовольственных товаров. Годовой темп прироста цен составил 14,82%, в то время как по стране — 15,77%. Причиной стало наращивание объемов производимой продукции. В связи с этим подешевели огурцы и помидоры.
Хорошая погода сказалась на урожае овощей. Это способствовало снижению цен на капусту, картофель, морковь и свеклу. Бананы, апельсины и лимоны подешевели из-за укрепления рубля и расширения географии поставок импортных фруктов. Кроме того, снизились годовые темпы удорожания яблок и груш.
Замедлился рост цен на мясо, птицу и колбасные изделия. Этому также способствовало увеличение объема выпускаемой животноводческой продукции.
«Дополнительное влияние также оказало снижение давления на цены со стороны затрат местных животноводов на зерно, что в том числе связано с ожиданиями высокого урожая кормовых культур в регионе, и основную кормовую составляющую — сою и соевый шрот на фоне ограничений их экспорта», — рассказали в Центробанке.
На уменьшение прироста цен на автомобили и технику повлиял параллельный импорт. Так как выросли поставки в регион легковых машин из Азии, увеличилось предложение гаджетов и техники для дома.
«В результате замедлился годовой рост цен на легковые автомобили, отдельные электротовары и бытовые приборы (стиральные машины, плиты, микроволновые печи), а телевизоры, ноутбуки и смартфоны в августе стали дешевле, чем год назад», — пояснили в Банке России.
Снизился и рост цен в сегменте услуг — до 10,64% в августе после 11,06% в июле. Наибольший вклад внесла динамика цен на услуги воздушного транспорта, отличающихся повышенной волатильностью. Так как расширили географию полетов и увеличили число рейсов по существующим направлениям из Челябинска, замедлился годовой рост стоимости авиаперелетов.
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