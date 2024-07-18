В Челябинской области закрепился тренд на снижение инфляции

Среди причин — рост предложения непродовольственных товаров

В июне годовая инфляция в Челябинской области снизилась до 7,03% после 7,21% в мае. Это меньше показателя по Уральскому федеральному округу (7,61%) и стране в целом (8,59%), сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

«Замедление годового роста цен в регионе преимущественно обусловлено расширением предложения отдельных видов непродовольственных товаров и услуг, а также действием эффекта высокой базы прошлого года», — уточняется в информационно-аналитическом комментарии об инфляции в Челябинской области Центробанка.

В июне цены на продовольственные товары были выше, чем годом ранее, на 8,69%, в мае — на 8,53%. Увеличились издержки мясопереработчиков, а также производителей хлеба и хлебобулочных изделий на сырье, обслуживание оборудования, упаковку, логистику и оплату труда. Это привело к тому, что мясная и хлебная продукции в июне дорожали сильнее, чем в мае.

Непродовольственные товары в июне в годовом выражении подорожали меньше (на 3,66%), чем в мае (на 4,19%). Замедлился рост цен на автомобильный бензин. Расширение предложения, в том числе за счет налаживания контактов с новыми поставщиками из ближнего зарубежья, способствовало более быстрому снижению цен на женскую одежду.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне снизился до 8,97% после 9,13% в мае. Основной вклад в замедление внесла динамика цен на съемное жилье. Высокие темпы ввода в эксплуатацию новых малогабаритных квартир в регионе привели к расширению предложения недвижимости, сдаваемой в аренду. В результате замедлился годовой рост стоимости съема однокомнатных квартир.