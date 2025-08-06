В Челябинской области за полгода возвели более 1 миллиона квадратных метров жилья

Объемы гражданского строительства выросли в регионе на 3,7%

В Челябинской области в январе — июне 2025 года возвели 1 миллион 70 тысяч квадратных метров жилья, что на 3,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Челябинскстат в докладе «Социально-экономическое положение Челябинской области».

Объем работ, выполненных в денежном выражении по виду деятельности «Строительство», в июне 2025 года составил 29 803,1 миллиона рублей (+6,8% в сопоставимых ценах), в первом полугодии 2025 года — 153 801,1 миллиона рублей (+5%).

На Южном Урале юридическими лицами возведено 140 домов. Населением построено 6580 жилых зданий. Всего появилось 11 130 новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками (населением) жилых домах составила 855,1 тысячи квадратных метров (79,9% от общего объема жилья).

Между тем в январе — мае установились высокие темпы роста начисленной заработной платы у сотрудников строительной отрасли — на 28% к аналогичному периоду прошлого года.