В Челябинской области за год открылось 800 малых предприятий

Развитию бизнеса способствовали антикризисные меры в экономике

В Челябинской области на 10 января 2022 года зарегистрировано 134,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из которых более 129 тысяч — микропредприятия. В прошлом году количество малых компаний в регионе выросло на 800 единиц, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

«Мы отмечаем положительную динамику в части увеличения количества малых предприятий в Челябинской области, более того, по итогам трех кварталов 2021 года фиксируем рост оборота компаний — на 1,3%. Растет и численность занятых в сфере малого предпринимательства: на предприятия малого бизнеса трудоустроились более чем 36 тысяч южноуральцев в январе — октябре прошлого года»,— говорит начальник управления развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Челябинской области Илья Клюшин.

Таким образом, количество занятых в малом бизнесе Южного Урала на 1 октября 2021 года превысило 536 тысяч человек, что на 7,4% выше показателя на начало прошлого года. В эту статистику также включены самозанятые граждане, которых в 2020 году в регионе зарегистрировано 34 тысячи, в 2021 году — 51 тысяча. Общая сумма уплаты налога на профессиональный доход самозанятыми превысила 300 млн рублей в прошлом году.

Согласно индексу RSBI (составляет «Опора России» совместно с Промсвязьбанком), показатели по инвестиционной и кредитной активности бизнеса в регионе в 2021 году демонстрировали стремление малого бизнеса к развитию и росту доходов.

«Индекс RSBI в Челябинской области в 4-м квартале 2021 года показал небольшое снижение до 48 процентных пунктов, что чуть ниже общероссийского показателя. При этом в течение года показатели по инвестиционной активности бизнеса продолжили демонстрировать рост: согласно нашим данным, в прошлом году каждое пятое предприятие МСП увеличило инвестиции в бизнес», — говорит региональный директор ПАО «Промсвязьбанк» в Челябинске Алексей Юхачев.

По его словам, в четвертом квартале 2021 года 73% малых предприятий области сохранили численность сотрудников неизменной, что можно объяснить антикризисными мерами и тем уровнем господдержки, которая была оказана субъектам МСП в 2020—2021 годах на уровне области.

«В первом квартале 2021 года 7% малых предприятий Челябинской области расширили штат, во втором — 9%, в третьем — 15%. В первом квартале 2022 года порядка 20% предпринимателей планируют нарастить штат сотрудников и только 14% задумываются о сокращении», — приводит статистику Алексей Юхачев.

Положительные тенденции в сфере МСП региона стали возможны в связи с увеличением доли участия в госзакупках.

«Растет число предприятий малого бизнеса, которые имеют положительный опыт работы с госзаказчиками. Изменения в законодательство позволили облегчить доступ малых компаний в сферу госзакупок, установить более плотное сотрудничество с крупнейшими госкорпорациями. Однозначно вырос уровень коммуникации с заказчиками, включаются механизмы взаимовыручки. Государство дает работу малому бизнесу, обеспечивая гарантированными заказами», — говорит председатель комитета по промышленности челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов.

В целом рынок госзаказа представителями челябинского бизнеса оценивается как весьма перспективный: по данным «Опоры России», в 2021 году в Челябинской области заключено контрактов в рамках 44-ФЗ на сумму свыше 116 млрд рублей, по 223-ФЗ — на 92 млрд рублей.

«Участие в госзакупках интересно малому бизнесу. В прошлом году порядка 4,5 тысячи субъектов МСП приняли участие в торгах, организуемых органами госвласти, — это немного, есть потенциал для роста», — говорит председатель комитета по госзакупкам челябинского регионального отделения «Опоры России» Ярослав Щербаков.

Существенно облегчить доступ на рынок госзакупок для малого бизнеса можно за счет запрета на размещение крупных лотов, считает он. Опасные тенденции по укрупнению лотов в прошлом году стали прослеживаться в сфере общественного питания и капстроительства, поэтому доля участия субъектов МСП в таких торгах сократилась. Еще одним препятствием является рост тарифов для допуска к работе на электронных торговых площадках.

«Сегодня, чтобы принять участие в электронных торгах, нужно внести обеспечение, тарифы на электронных площадках значительно выросли с начала 2021 года. Чтобы поучаствовать в закупках в течение полугода, нужно заплатить 225 тысяч рублей, что для малого бизнеса — весьма существенная сумма. Есть необходимость освободить малые предприятия от этих затрат. Также есть смысл предусмотреть поэтапную оплату работ или поставок продукции заказчиком», — считает Ярослав Щербаков.

С целью снижения финансовой нагрузки на МСП в центре «Мой бизнес» реализуется комплекс программ поддержки предпринимателей, среди которых наиболее популярны льготные кредиты.

«Последнее время мы отмечаем рост спроса на оформление микрозаймов. Наша микрофинансовая организация имеет широкую продуктовую линейку: процентные ставки варьируются от 4,75 до 11% годовых. Микрозаймы оформляются сроком на два года, максимальная сумма займа составляет пять млн рублей. С целью расширения мер поддержки бизнеса в конце года были запущены новые программы в сфере недвижимости и самозанятых граждан», — пояснила исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева.

По ее словам, доля кредитов, выданных под поручительство области и имеющих просрочку по платежам, не превышает 6%. Большая часть предпринимателей исправно соблюдает графики расчетов по кредитным платежам.