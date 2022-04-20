В Челябинской области выставят на продажу завод компании Henkel

Немецкие инвесторы заявили об уходе из России из-за ситуации на Украине

Немецкая компания Henkel, мировой производитель чистящих и моющих средств, приняла решение остановить бизнес в России. Один из 11 заводов концерна расположен в поселке Роза Коркинского района, в ближайшее время он также прекратит работу. ИА «Первое областное» выяснило, кто сможет стать новым владельцем активов и удастся ли сохранить рабочие места на заводе.

В официальном сообщении пресс-службы концерна Henkel говорится, что запущена процедура ликвидации бизнеса в России, которая будет проходить поэтапно. На это время 2,5 тыс. сотрудников 11 заводов концерна Henkel сохранят свои места и будут получать заработную плату.

В поселке Роза Коркинского района расположено структурное подразделение концерна Henkel — филиал ООО «Хенкель Рус», производящий с 2007 года сухие строительные смеси под маркой Ceresit. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 150 тысяч тонн продукции в год.

Продукция пользовалась спросом на региональном рынке стройиндустрии, поскольку в регионе растут темпы жилищного строительства и расходные материалы широко востребованы. Также германская группа выпускает бытовую химию, косметику, средства личной гигиены, клеевые материалы, ей принадлежат торговые марки Persil, Fa, Dial, «Момент» и ряд других известных в России брендов.

На заводе в Розе работают 99 человек. Директор сообщил региональному Минпрому, что собственник намерен продать предприятие в ближайшее время. Сокращать людей не собираются.

«Численность персонала по состоянию на 19 апреля 2022 года составляет 99 человек. По информации директора филиала ООО „Хенкель Рус“ в Челябинске Александра Иванова, по состоянию на 20 апреля 2022 года собственником принято решение о продаже действующего бизнеса. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме, сокращений персонала не планируется, все обязательства по действующим договорам выполняются в полном объеме», — сообщили в министерстве промышленности Челябинской области.

В период поиска нового собственника предприятие будет работать в обычном режиме. Помощь от правительства Челябинской области не требуется. Эксперты не исключают, что новым собственником предприятия сможет стать одна из крупных промышленных групп, работающая в сфере стройиндустрии Челябинской области.

В настоящее время Henkel рассматривает возможность реализации всех активов, расположенных в России. По данным некоторых источников, частично рассматривается передача прав собственности местному топ-менеджменту, но по каким объектам — информация не уточняется, пишет «Коммерсантъ». В любом случае иностранные бенефициары больше не будут иметь прежнего влияния на ведение бизнеса на территории РФ, убеждены эксперты.

Химико-промышленный концерн Henkel входит в список 500 крупнейших компаний мира. Основан в 1876 году в Германии, первым продуктом стал универсальный стиральный порошок. Сейчас это международная компания, работающая более в чем в 70 странах. Henkel пришел в Россию в 1991 году, создав совместное предприятие в Энгельсе. По данным «Контур. Фокус», за 2020 год выручка ООО «Хенкель Рус» составила 85,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,8 миллиарда рублей.