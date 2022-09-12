В Челябинской области скупили осенние туры с кешбэком

Жителей региона привлекла возможность сэкономить на поездках в дни школьных каникул

В Челябинской области туры с кешбэком 20%, даты которых в этом году приходятся на осенние каникулы учащихся (с 28 октября по 7 ноября), по некоторым направлениям разобрали до окончания заявочной кампании. Она официально завершилась в минувшую субботу, 10 сентября. Об этом ИА «Первое областное» рассказали представители туристических компаний.

«Спрос на путевки с кешбэком был высокий: южноуральцы заинтересованы в возврате 20% стоимости путевки как в местные санатории, так и при путешествиях по России. Бархатный сезон традиционно является временем активных продаж в туризме», — считает руководитель Челябинской ассоциации туроператоров Инна Лобода.

Как отметили в челябинской турфирме «Уральские сказы», популярностью на время школьных каникул пользовались туры с кешбэком в Москву и Санкт-Петербург. Путевки «Город чудный, город древний» (сборные группы с присоединением в Москве) на даты школьных каникул разобрали. Остались свободные места на 14 и 21 октября, пояснили в турфирме. Но программа кешбэка не эти дни не действовала. Стоимость пятидневного тура в Москву маме с ребенком до 14 лет обойдется в 38,2 тыс. рублей при размещении в гостинице три звезды в стандартном номере (завтраки включены).

«Кешбэк 20% возвращается на карту „МИР“ исключительно от стоимости путевки, без учета транспортных расходов клиента. То есть при оплате 38,2 тыс. рублей за путешествие в Москву на счет вернется в течение пяти дней 7640 рублей», — уточнили в турфирме.

В стоимость тура не входят расходы на перелет или проезд ж/д-транспортом до Москвы. В среднем стоимость перелета из Челябинска в Москву и обратно на даты школьных каникул (без багажа) составит порядка 14 тыс. рублей (1 взрослый + ребенок до 12 лет), но можно поискать и дешевле — цены стартуют от 11,5 тыс. рублей. При оформлении авиабилетов в турфирме обычно взимается небольшая комиссия за предоставление услуги — порядка 400 рублей.

Проезд ж/д-транспортом обойдется гораздо дешевле — порядка 10 тыс. рублей придется заплатить маме с ребенком до 12 лет за путешествие в плацкартном вагоне, для школьников предусмотрены льготы при покупке билета. Можно сэкономить, если приобрести сидячие места (поезд 391У) — 4,6 тыс. рублей придется заплатить за 1 взрослого человека за проезд такого формата из Челябинска в Москву и обратно.

«Сборные туры с прикреплением к экскурсионной группе в Москве на время школьных каникул очень популярны. На выбор предоставляется несколько гостиниц, расположенных в разных округах Москвы. Самыми востребованными у туристов являются номера гостиницы „Космос“, расположенной на ВДНХ, поскольку рядом с ней много интересных объектов, которые можно посетить с ребенком, к примеру, Москвариум с его уникальными водными шоу», — пояснили в турбюро «Спутник».

Высокий спрос зафиксировали на туры с кешбэком 20% из Челябинска в Санкт-Петербург, которые туроператоры реализуют с учетом стоимости проезда ж/д-транспортом до северной столицы. Цена девятидневного тура (с учетом времени в пути) составляет 27 170 рублей для взрослого человека, при этом скидка для школьника на проезд — порядка 5 тыс. рублей. Таким образом, общая стоимость тура составляет около 54 тыс. рублей, при этом вернуть кешбэком можно было 10 800 рублей.

«Мы планировали осенние каникулы в Санкт-Петербурге для класса, многие родители предварительно дали согласие, но все-таки сумма более 50 тыс. рублей для мамы с ребенком даже с учетом возврата 20% смутила многих. Пришлось отказаться пока от этой идеи. Рассматриваем варианты путешествий поближе, в пределах области», — поделилась мнением представитель родительского комитета Оксана.

Напомним, правительство РФ направляло на осенний этап программы туристического кешбэка 3 млрд рублей.