В Челябинской области выросло производство мяса птицы на 4,5%

Спрос на продукцию птицефабрик в регионе увеличился

В Челябинской области за первое полугодие 2022 года увеличилось производство мяса птицы на 4,5% до 137,3 тыс. тонн, а также производство яиц на 7,3% до 797 млн штук, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Положительная динамика в отрасли связана в том числе с ростом потребительского спроса на мясо птицы в 2022 году. Согласно обзору национального рейтингового агентства, мясо птицы составляет половину мясного рациона россиянина и его потребление ежегодно увеличивается. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется продукция птицефабрик в связи с более доступными ценами в рознице по сравнению с мясом индейки, утки, гуся.

В КСП отметили, что в рамках мониторинга цен на социально значимые товары фиксируется снижение стоимости продукции птицеводства в Челябинской области за последние две недели. Так, яйца на полках магазинов подешевели на 1,6%, мясо птицы — на 1%.

«Большинство предприятий отрасли сегодня наращивает объемы производства. Среди причин — улучшение ситуации по низкопатогенному гриппу птицы в Челябинской области, с которым в регионе научились эффективно бороться. Также мы наблюдаем рост спроса на нашу продукцию в рознице, поэтому, думаю, динамика объемов производства на птицефабриках сохранится», — говорит гендиректор птицефабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

По его словам, в этом году ожидается рекордно высокий урожай зерновых, а это значит, что недостатка в кормах для птицы не будет, что повлечет за собой снижение себестоимости производства продукции.

«В настоящее время доля кормов в структуре себестоимости производства составляет порядка 60%, поэтому, если птицефабрики будут иметь доступные по цене и качественные корма в этом году, то себестоимость производства будет снижаться», — уточнил он.

Зависимость от потребительского спроса в птицепроме весьма условная, считает эксперт. Даже в условиях падения спроса на продукцию птицефабрики не смогут поэтапно выводить мощности из работы, поскольку процессы производства непрерывны.