В Челябинской области выросло количество микрозаймов на 4,7%

Это выше общероссийских темпов роста кредитования

В Челябинской области количество микрозаймов в мае увеличилось на 4,7% по сравнению с апрелем, что выше общероссийских темпов роста, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

В России в 2023 году оформлено микрозаймов на 362 миллиарда рублей, что на 24,3% выше предыдущего периода. Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщают, что только за май 2024 года количество микрозаймов составило 3,14 миллиона единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в апреле 2024 года — 3,01 миллиона единиц).

«В Челябинской области количество микрозаймов за май увеличилось по сравнению с апрелем 2024 года на 4,7% и составило 79,6 тысячи единиц (в апреле 2023 года — 76 тысяч единиц). Такой стремительный рост показателей микрозаймов вызывает обеспокоенность, поскольку их использование связано с рядом рисков»,— считают аудиторы КСП.

Во-первых, высокие процентные ставки и штрафы. Максимальная процентная ставка по краткосрочному займу составляет 292% годовых. Если заемщик не выплачивает долг вовремя, он может столкнуться с коллекторами.

Во-вторых, существует риск попасть в долговую спираль. Многие клиенты берут новые займы, чтобы погасить предыдущие, что делает выход из этой ситуации все сложнее с каждым днем.

В-третьих, использование микрозаймов может негативно сказаться на кредитной истории заемщика. Даже при своевременном погашении долга в будущем могут возникнуть трудности с получением потребительского кредита или ипотеки, так как банки относятся к таким заемщикам с осторожностью.