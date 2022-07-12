В Челябинской области выросли цены на бензин

Также подорожало дизельное топливо

В Челябинской области средняя стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 по итогам июня 2022 года составила 59,33 рубля, что на 2,2% выше уровня декабря 2021 года, сообщает Челябинскстат.

Стоимость дизельного топлива в регионе выросла почти на 1% (+0,76%), при этом фиксируется снижение цены на самые популярные марки бензина — АИ-92 (–1,36%) и АИ-95 (–0,38%).





В результате литр самой дорогой марки бензина — АИ-98 — обходится водителям в 59,23 рубля, дешевой марки — АИ-92 — в 43,48 рубля за литр.

Отметим, удорожание бензина в региональной рознице происходит на фоне снижения биржевых цен на топливо в России, которое стало результатом профицита продукции на внутреннем рынке из-за сокращения объемов экспорта.

«На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли. Внутреннее избыточное предложение возникло из-за трудностей, которые испытывают экспортеры»,— сообщил в интервью «Известиям» президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин.

Он допустил дальнейшее снижение стоимости бензина на АЗС в России, если оптовые цены на него будут оставаться на низком уровне минимум полгода.