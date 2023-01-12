В Челябинской области выросли продажи автомобилей с пробегом

Средняя стоимость составила 350 тыс. рублей

В Челябинской области выросли продажи автомобилей с пробегом в недорогом ценовом сегменте. Средняя цена по итогам 2022 года составила 350 тыс. рублей, сообщили эксперты «Авито.Авто».

На долю региона по итогам прошлого года пришлось 2,8% от общего количества продаж автомобилей с пробегом в стране. Эксперты платформы составили рейтинги самых продаваемых на рынке машин в разных ценовых сегментах.

«Наиболее востребованной моделью на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 млн рублей в Челябинской области стала Toyota Land Cruiser. На долю модели пришлось 6,7% продаж. На втором месте — Toyota Land Cruiser Prado, доля в продажах составила 6,1%. Третью позицию занимает Toyota Camry с долей в продажах 3,4%. Замыкают топ-5 самых BMW X5 и Kia Sportage. На долю каждой модели пришлось по 2,9%», — говорится в исследовании «Авито.Авто».

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей рейтинг «Авито.Авто» возглавляет Kia Sportage с долей в продажах 5%. Второе место занимает Toyota Camry, на долю модели пришлось 4,8% продаж в сегменте. На третьей позиции — Toyota RAV4 с долей в продажах 3,6%. Замыкают топ-5 Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan −3,2% и 2,6% продаж соответственно.

Самой востребованной моделью на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1,5 млн рублей в Челябинской области в 2022 году стала ВАЗ (LADA) Priora с долей в продажах 3,5%. Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) Granta, на долю модели пришлось 2,9% продаж в данном сегменте. Третье место разделили ВАЗ (LADA) 2110 и ВАЗ (LADA) 2114 Samara, на долю моделей пришлось по 2,8% продаж. Также в топ-5 вошла ВАЗ (LADA) Kalina с долей в продажах 2,6%.

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