В Челябинской области выросли показатели деловой активности малого и среднего бизнеса

ПСБ отмечает позитивные настроения в бизнес‑среде Челябинской области

По итогам первого квартала 2023 года индекс деловой активности* (RSBI) в регионе составил 52,5 пункта, что выше среднего по стране — среди регионов область занимает 11-е место.

На начало второго квартала 2023 года в регионе зафиксирован рост показателей «Продажи» и «Кредиты»: они стали основными двигателями повышения индекса в регионе. При этом показатель неудовлетворенного спроса остался на близком к минимальным историческим значениям уровне 10%. Доля предпринимателей, получивших кредит в 1 квартале либо уже имеющих его, выросла на 7 п. п. на начало второго квартала — до 28%.

Кадровая составляющая индекса также поддержала показатель RSBI в Челябинской области, перейдя в зону роста и достигнув среднего уровня по стране. В ближайшие три месяца набирать новых сотрудников планируют 23% опрошенных. При этом доля тех, кто планировал сокращать персонал в тот же период, составила 7% от принявших участие в исследовании.

Компонента «Продажи» улучшилась и оказала существенное влияние на показатели индекса в Челябинской области в целом. Однако выручка компаний в области остается в зоне спада. В апреле доля предпринимателей, чей бизнес столкнулся с фактическим сокращением выручки, составила 44% от общего числа опрошенных против 50% в 4 квартале 2022 года. Показатель роста выручки у предпринимателей увеличился на 4 п. п., составив 16%. Ожидания более позитивны: 33% ждут роста выручки во 2 квартале, а 24% ее сокращения.

Исследование также показало усиление инвестиционной активности бизнеса в регионе. На рост компоненты «Инвестиции» повлияло увеличение доли тех, кто наращивал инвестиции, — с 12% до 17%, а также позитивные ожидания — 24% планируют инвестиции в ближайшем будущем. Доля сокращавших бизнеса осталась неизменной на уровне 11%.

«Согласно индексу RSBI, наибольшую активность среди предпринимателей — клиентов ПСБ проявляет производственный сектор. Мы также наблюдаем рост спроса на кредитование в инвестиционных целях. Бизнесмены направляют средства на модернизацию и реконструкцию производства, создание новых мощностей. ПСБ оказывает всестороннюю финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству, в том числе в рамках федеральных и региональных программ льготного кредитования и гарантийной поддержки, которые реализуют органы исполнительной власти и Корпорация МСП»,— прокомментировал вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачёв.