В Челябинской области выросли объемы ввода жилья населением на 13%

Активно застраивается пригород областного центра

В Челябинской области в январе — мае выросли объемы ввода жилья населением на 13,2%. Жители Челябинской области возвели 591,7 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в КСП региона.

Среди муниципальных образований лидерами по динамике ввода жилья населением (в сравнении с 2023 годом) стали Кизильский (+292,5%), Троицкий МР (+183,6%), Карталинский МР (+82,8%), Чесменский МР (+82,1%), Катав-Ивановский МР (+53,7%).

«Рост строительства жилья способствует развитию инфраструктуры и общественных услуг, таких как дороги, школы и медицинские учреждения», — уточнили в КСП.

При этом сокращение ввода жилья населением наблюдается в Нязепетровском, Кусинском, Октябрьском районах.