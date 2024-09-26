В Челябинской области выросли объемы ввода индивидуального жилья на 21,8%

Жители региона возвели почти один миллион квадратных метров

В Челябинской области в январе — августе 2024 года введено 998,5 тысячи квадратных метров индивидуального жилья, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

В регионе по динамике ввода жилья населением лидируют Троицкий (+218,6%), Кизильский (+100,1%), Чесменский (+91,6%), Кунашакский (+63,7%), Еткульский (+60,3%) районы.





При этом сокращение ввода жилья населением наблюдается в Уйском (−29,2%) Нязепетровском (−38,5%), Кусинском (−39,8%), Октябрьском (−48,9%) и Брединском (−49,2%) районах.

«Рост строительства жилья способствует развитию инфраструктуры и общественных услуг, таких как дороги, школы и медицинские учреждения», — считают в КСП.