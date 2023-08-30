В Челябинской области выросли объемы сдачи жилья на 4,4%

В январе — июле в регионе построили 1,28 млн квадратных метров

В Челябинской области в январе — июле ввели в эксплуатацию 1,28 млн квадратных метров жилья, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Лидерами по динамике ввода жилья стали Саткинский район (+202,6% к январю — июлю 2022 года), Брединский район (+100,9%), Кусинский район (+63,5%). Также высокие темпы строительства жилья отмечены в Копейском городском округе (+40,6%), Пластовском районе (+38,4).





«Увеличение темпов ввода жилья стимулирует экономику и создает новые рабочие места. Строительство жилья требует значительных инвестиций, которые привлекаются не только в строительную отрасль, но и в смежные сферы: металлургические компании, предприятия по добыче ископаемых, транспорт. Губернатор Алексей Текслер отметил весомый вклад стройотрасли в социально-экономическое развитие региона. В стройкомплексе Южного Урала трудится свыше 170 тысяч человек. Это динамично развивающаяся сфера, которая каждый год наращивает свой потенциал», — уточнили в КСП.

При этом увеличение темпов ввода жилья может иметь и иные эффекты, считают аналитики. Например, быстрый рост в строительстве может вызвать перенасыщение рынка и создать избыток жилья, что может привести к снижению цен на недвижимость и потере дохода для застройщиков.

По данным на 1 августа, сокращение объемов ввода жилья наблюдается в этом году в Чебаркуле (-37,2%), Златоусте (-38,1%), Еткульском районе (-42,3%), Варненском районе (-61,3%), а также в Троицком районе темпы сдачи квадратных метров снизились за семь месяцев на 63,8%.