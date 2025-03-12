В Челябинской области выросла средняя заработная плата на 21,3%

Ее размер достиг 70 944 рублей в месяц

В Челябинской области среднемесячная заработная плата по итогам 2024 года составила 70 944 рубля в месяц, что на 21,3% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области со ссылкой на данные Челябинскстата.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции) за 2024 год составила 112,6%. Наиболее динамичный рост доходов выявлен у аграриев, зарплата которых достигла 56,4 тысячи рублей (+32%), строителей — 64,3 тысячи рублей (+29,3%), работников культуры и спорта — 72,8 тысячи рублей (+28,1%).

Самая высокая заработная плата в регионе установилась у работников финансовой сферы и страхования — 98,3 тысячи рублей (+23%), информации и связи — 91,3 тысячи рублей (+20,3%), обрабатывающих производств — 85,6 тысячи рублей (24,3%).

Самый скромный заработок у тех, кто трудится в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита, — 39,9 тысячи рублей (+23%). Чуть выше зарплаты у риелторов — 43,9 тысячи рублей (+12%).