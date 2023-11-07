В Челябинской области выросла средняя заработная плата на 15,7%

Ее размер достиг 55,9 тыс. рублей в месяц

В Челябинской области в январе — августе выросла среднемесячная заработная плата на 15,7% — до 55,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития со ссылкой на Челябинскстат.

«Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь — август 2023 года составила 110,1%»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Высокие темпы роста доходов отмечаются у работников промышленных предприятий — на 20%, до 64,4 тыс. рублей в месяц; в транспортной сфере — на 19%, до 56,8 тыс. рублей; а также в финансовой сфере и страховании — на 15%, до 75 тыс. рублей.





Невысокий уровень заработной платы фиксируется у работников гостиничного бизнеса и предприятий общепита — 31,3 тыс. рублей, но при этом уровень доходов с начала года вырос на 23%. Аналогичная ситуация с риелторами, которые зарабатывают в месяц в среднем 37,5 тыс. рублей, но с начала года их доход вырос на 21%.

По данным Челябинскстата, средняя начисленная зарплата выросла в январе — августе у работников сферы здравоохранения (+13,2%, до 50,9 тыс. рублей), информации и связи (+12,7%, до 73 тыс. рублей), а также у сотрудников сельского хозяйства (+14,2%, до 40,4 тыс. рублей).