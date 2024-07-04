В Челябинской области среднемесячная зарплата выросла на 24%

Наибольший рост доходов отмечен в сельском хозяйстве

В Челябинской области по итогам первого квартала среднемесячная зарплата выросла на 24% — до 64,8 тысячи рублей (по полному кругу организаций), сообщили в Контрольно-счетной палате региона со ссылкой на данные Челябинскстата.

«Среднемесячная заработная плата сложилась в январе — марте на Южном Урале в размере 64,8 тысячи рублей — по полному кругу организаций, 70,5 тысячи рублей — по крупным и средним организациям. Темп прироста среднемесячной заработной платы в отрасли по сравнению с январем — мартом 2023 года составил +23,7% и +24,3% соответственно», — уточнили в КСП.

Наибольший рост доходов отмечен в отрасли сельского хозяйства и рыбоводства (+35%), сфере обрабатывающих производств (+31%), административной деятельности (+28%), сфере транспорта и хранения (+27%). На четверть выросли доходы специалистов, работающих в сфере продажи недвижимости.

В обращении к депутатам Заксобрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер отмечал, что за пять лет реальная зарплата в регионе выросла более чем на треть. С учетом инфляции зарплаты южноуральцев выросли в два раза.