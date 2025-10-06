В Челябинской области вырос уровень материального благополучия населения

Регион улучшил свои позиции в рейтинге

Челябинская область получила почти 61 балл при оценке уровня материального благополучия населения в 2024 году. Это говорит о том, что южноуральцы стали жить лучше: в 2023-м регион получил 48,97 балла, сообщают исследователи издания «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывались доходы людей, в том числе доля населения с зарплатами от 60 тысяч рублей; отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов; доля семей, которые могут позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами ниже границы бедности.

Повышение рейтингового балла — результат увеличения доходов населения, снижение числа малообеспеченных людей и увеличения объема вкладов в банках.

Ранее стало известно, что в Челябинской области позволить себе купить двухкомнатную квартиру в ипотеку может каждая четвертая семья.