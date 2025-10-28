В Челябинской области вырос спрос на банкиров и сварщиков

Рабочие профессии предлагают одни из самых высоких зарплат по региону

В Челябинской области сохраняется высокий спрос как на рабочих, так и на офисных специалистов, при этом именно рабочие профессии демонстрируют рекордную динамику и одни из самых высоких зарплатных предложений. Лидером по темпам роста стал банковский работник, сообщает ИА «Первое областное» пресс-служба «Авито Работы».

На первом месте по приросту вакансий стоят банковские работники. Число предложений за год выросло на 124%. Средняя зарплата для таких специалистов — 56 тысяч рублей.

Спрос на электрогазосварщиков увеличился на 121%. Эта профессия, кстати, остается одной из самых высокооплачиваемых в регионе со средним заработком 150 тысяч рублей. Следующую строчку сентябрьского рейтинга занимают сантехники. Число вакансий для этих специалистов выросло на 115%, а среднее зарплатное предложение достигло 52,8 тысячи рублей.

Увеличилось количество предложений для директоров магазинов (+114%). Управленцы могут рассчитывать на средний доход в 84 тысячи рублей.

Замыкают пятерку лидеров с ростом спроса на 110% автоэлектрики. Средняя зарплата, предлагаемая таким специалистам, составляет 130,5 тысячи рублей.

В целом по УрФО в тройке лидеров по динамике числа вакансий в сентябре также оказались управленцы в рознице и представители рабочих специальностей.