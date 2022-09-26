В Челябинской области вырастут тарифы на техосмотр

Это связано с новой методикой расчетов ФАС России



«За последние годы мы вложили в модернизацию сети пунктов ТО в Челябинской области миллионы рублей. Чтобы соответствовать федеральным требованиям, закупили новое современное оборудование, изменили конструкцию самих центров диагностики — увеличили высоту и ширину въезда в боксы. Где-то полностью пришлось перестраивать помещения. Понесли колоссальные расходы, после чего ввели добровольный порядок прохождения ТО для физлиц и трафик посетителей тут же упал на 90%. К нам перестали приезжать»,



— говорит совладелец сети пунктов техосмотра в Челябинской области Константин Жизмор.

«Стоимость ТО не менялась на протяжении последних лет — по-прежнему можно сделать ТО за 1 тыс. рублей, как это было и пять лет назад. Одинаково стоит прохождение диагностики для городских малолитражек и для больших внедорожников»,

— сообщили в компании «Техконтроль Групп».