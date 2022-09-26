В Челябинской области предельная стоимость техосмотра (ТО) со следующего года вырастет. Это связанно с принятием ФАС России новой методики расчета предельных тарифов, которая призвана повысить рентабельность бизнеса.
После введения добровольного прохождения ТО для автомобилей, владельцами которых являются физлица, трафик посетителей в пункты диагностики упал на 80-90%.
«За последние годы мы вложили в модернизацию сети пунктов ТО в Челябинской области миллионы рублей. Чтобы соответствовать федеральным требованиям, закупили новое современное оборудование, изменили конструкцию самих центров диагностики — увеличили высоту и ширину въезда в боксы. Где-то полностью пришлось перестраивать помещения. Понесли колоссальные расходы, после чего ввели добровольный порядок прохождения ТО для физлиц и трафик посетителей тут же упал на 90%. К нам перестали приезжать»,
— говорит совладелец сети пунктов техосмотра в Челябинской области Константин Жизмор.
По его словам, при таком снижении трафика не только не удается компенсировать понесенные ранее расходы, но даже не получается покрывать текущие.
«Стоимость ТО не менялась на протяжении последних лет — по-прежнему можно сделать ТО за 1 тыс. рублей, как это было и пять лет назад. Одинаково стоит прохождение диагностики для городских малолитражек и для больших внедорожников»,
— сообщили в компании «Техконтроль Групп».
В Челябинской области на 2022 год утвержден следующий предельный размер платы за проведение техосмотра: для легковых пассажирских авто — 568 рублей, для пассажирских авто, имеющих более 8 мест для сидения, — 1118 рублей, для грузовых авто с разрешенной массой груза не более 3,5 тонны — 606 рублей, с массой груза не более 12 тонн — 1194, более 12 тонн — 1288 рублей. Отдельные тарифы предусмотрены для специализированного транспорта, а также при перевозке опасных грузов. Для городского наземного электротранспорта утвержден тариф в размере 947 рублей.
После расчетов по новой методике ФАС, тариф не сможет быть ниже 913 рублей для легковых авто, то есть действующий тариф в этом случае вырастет почти на 40%. Для грузовиков до 3,5 тонн минимальная планка будет 999 рублей (+33,3%), до 12 тонн — 1821 рубля (+34,4%), более 12 тонн — 1966 рублей (+32,4%). Подробнее читайте на сайте Bfm74.ru.