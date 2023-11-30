В Челябинской области выберут самые клиентоориентированные компании

Претендентов на Премию клиентского сервиса будут оценивать по 12 критериям

На Южном Урале определят компании — лидеры клиентского сервиса. Принять участие в Премии могут все предприниматели региона вне зависимости от сферы бизнеса и его масштабов. Организатор мероприятия — центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития Челябинской области.

«Сервис — важная составляющая любого бизнеса. Каждый из нас, приходя в магазин у дома, парикмахерскую или крупную федеральную сеть, хочет получить не только желаемый товар или услугу, но и качественное обслуживание и сопровождение. Цель нашей Премии — выявление и популяризация успешных практик клиентского сервиса среди компаний Челябинской области», — прокомментировала контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Выбирать финалистов будут члены экспертного жюри, а также «тайные эксперты», прошедшие обучение по программе «Акселератор сервиса» центра «Мой бизнес». Оценивать претендентов планируется по 12 направлениям: «Сайт», «Соцсети», «Общение по телефону», «Внешний вид персонала», «Подъездные пути и парковка», «Фасад и входная группа», «Клиентская зона», «Сотрудник первой линии», «Точка возврата», «Условия для детей», «Обратная связь» и «Превосходный путь Клиента».

Прием заявок уже открыт и продлится до 10 декабря.

Церемония награждения победителей премии пройдет 19 декабря в рамках конференции «Бизнес как искусство».

Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».