В Челябинской области вводят обязательную аттестацию для экскурсоводов

Всем гидам региона предстоит сдать экзамен

С 1 июля в российских регионах вводится правовое регулирование работы экскурсоводов. Цель — вывод «из тени» организаторов нелегальных и опасных для жизни маршрутов. Также это должно привести к росту поступлений в бюджет, поскольку «серые» гиды никаких налогов не платят. ИА «Первое областное» выяснило, как будет организована аттестация экскурсоводов в Челябинской области.

Переходный период

Законом об основах туристской деятельности в РФ предусмотрен переходный период в течение одного года, за это время участники рынка экскурсионных маршрутов должны подтвердить квалификацию успешной сдачей экзамена. Правительство утвердило положение об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, которое вступит в силу 1 сентября 2022 года.

«В настоящее время на территории Челябинской области ведется разработка региональных нормативно-правовых актов в данном направлении. После утверждения они будут размещены на сайте министерства экономического развития»,— сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Далее соискатели должны будут подать заявление в Минэкономразвития Челябинской области, подкрепив его пакетом документов, которые перечислены в положении об аттестации экскурсоводов.

«Раз в квартал Минэк организует комиссию, в состав которой приглашены представители профессиональных сообществ туроператоров, турагентов, экскурсоводов и гидов-переводчиков, образовательных организаций, музеев научных и некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, краеведения, искусствоведения», — пояснили в ведомстве.

Как сообщила руководитель ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина, которая вошла в аттестационную комиссию, челябинским экскурсоводам необходимо будет пройти аттестацию, сдав квалификационный экзамен. После этого сведения о специалисте будут внесены в единый федеральный реестр экскурсоводов. Соискателю выдадут документы установленного образца — аттестат и нагрудную карточку.

Квалификационный экзамен для гидов включает сдачу теории в виде теста, а также выполнение практического задания. Соискатель допускается к выполнению практического задания, если удалось набрать минимум 23 балла из 30. Экскурсоводы со стажем не менее трех лет к выполнению практического задания приступают без прохождения тестов. Согласно федеральным требованиям, экскурсовод должен иметь среднее или высшее образование в этой сфере услуг, подтвердить получение допобразования и стаж работы по профессии документами.

«Отсрочка с июля на сентябрь по сдаче квалификационного экзамена была необходима, ведь сейчас самый разгар сезона в сфере туруслуг — время зарабатывать деньги, а не проходить аттестацию. К тому же у тех, кто еще не имеет нужной квалификации, появится возможность получить специальное образование. В нашем регионе сразу несколько вузов готовят специалистов в сфере туризма, длительность образовательного курса составляет не менее 450 часов, то есть примерно три месяца. После получения диплома можно сразу подать заявку на аттестацию», — говорит экскурсовод Татьяна Суворова.

По ее словам, стоимость образовательных курсов продолжительностью не менее 450 часов для желающих получить квалификацию «экскурсовод» в Челябинске в среднем составляет порядка 10 тыс. рублей (без учета скидок и льгот). Непосредственно за выдачу аттестата предусмотрена уплата госпошлины в размере 1300 рублей.

Рынок очистят от нелегалов

По данным экспертов, введение аттестации позволит очистить экскурсионные маршруты от фирм-однодневок, которые преследуют цель легкого заработка.

«Рынок услуг экскурсоводов сегодня переживает непростые времена: слишком много случайных людей оказалось в последние годы в профессии. Больно наблюдать, как предлагают пошлые экскурсионные туры по Челябинску, рассказывающие о развитии проституции и пьянства. Но и на них, к сожалению, есть спрос. При этом проводятся такие туры нелегально, никто из организаторов не платит налоги, не несет никакой ответственности», — рассказывает экскурсовод Зинаида Дуванова, которая около 20 лет управляла собственным экскурсионным агентством в Челябинске.

По ее словам, быстрого эффекта от введения аттестации ожидать не стоит, поскольку получить ее будут стремиться как раз те представители отрасли, кто работает в турбизнесе давно и легально. «Серые» гиды не пойдут за аттестатами.

«В процессе легализации отрасли важны не столько методические рекомендации к аттестации, сколько вопросы последующего контроля. Каким он будет? Пока здесь много неясностей, потому что „серые“ гиды о себе открыто не заявляют, не носят бейджи или символику фирмы, не выделяются из толпы обычных людей», — говорит она.

Нестыковок с необходимостью наличия аттестата может быть много. Так, к экскурсоводам зачастую ошибочно причисляют, например, спелеологов, которые организуют спуски в пещеры Южного Урала. Но это другая профессия, которая не требует аттестации гида, считает Дуванова. При этом большинство людей особой разницы не видит. Есть вероятность, что последуют иски в суд.

«У Челябинской области есть опыт введения аттестации гидов. С 2013 года ее пытались внедрить на базе областного Центра развития туризма. Тогда же были разработаны методика обучения и курсы повышения квалификации для экскурсоводов. Челябинскую область всегда отличал высокий уровень подготовки гидов и гидов-переводчиков, которых знали в лицо по всей стране», — рассказывает Дуванова.

В 80-е годы Челябинская область лидировала в стране по темпам развития промышленного туризма: экскурсоводы из числа сотрудников предприятий были практически на каждом крупном производстве. Сегодня промышленный туризм вновь возрождается в регионе. Также особые перспективы участники рынка видят в развитии сельского экологического туризма, где пока крайне мало экскурсионных туров «под ключ». В основном все держится на инициативе фермеров, которые не имеют специального образования турагентов.

«Аттестация в той форме, в которой она предлагается сегодня, способна нанести ущерб легальным участникам экскурсионного рынка, которые будут вынуждены уйти из этой сферы. Риски велики для разработчиков авторских туров, организующих экскурсии сразу на территории нескольких субъектов РФ. Им необходимо будет подтверждать квалификацию в каждом российском регионе, где приходится работать. Это предполагает не только финансовые затраты, но и временные. Развитие бизнеса в такой ситуации может оказаться под угрозой, если заниматься многократным подтверждением своего опыта и знаний», — считает учредитель компании «Роман и все его сказки», экскурсовод Роман Платонов.

По словам Татьяны Суворовой, необходимо законодательно закрепить возможность сдачи экзамена по месту налоговой «прописки» экскурсовода с последующей возможностью онлайн-подтверждения квалификации в других российских регионах, где он еще работает.

Молодые не идут в гиды

Кадровый дефицит профессиональных экскурсоводов стал трендом последних лет развития туристической отрасли в регионе.

«Сегодня важно не оттолкнуть молодежь аттестацией, поскольку в экскурсионной сфере средний возраст гида 55 лет и старше, а это несет риски для отрасли. К нам в Ильменский заповедник приходят молодые педагоги работать гидами, но зачастую подъем на горные хребты Таганая, гору Семибратку отбивают желание дальше работать, потому что физически сложно. Зачитывать текст с листа по микрофону в автобусе готовы многие, но погрузится в краеведение, историю своей малой родины — единицы. Сегодня важно не утратить основы профессии, не превратить ее в фарс», — говорит экскурсовод Ильменского национального заповедника Наталья Рожкова.

За работу без аттестации предусмотрена административная ответственность: штраф гражданам составит до 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 10 тыс. рублей, юрлицам — до 30 тыс. рублей. Более высокие штрафы предлагаются для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту: до 10 тыс. рублей — для граждан, до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, до 50 тыс. рублей — для юрлиц. За выдачу аттестата инструктора-проводника не уполномоченной на это организацией должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. рублей, юрлицам — до 300 тыс. рублей.