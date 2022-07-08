В Челябинской области ввели льготы для арендаторов исторических зданий

Поддержку получат компании, которые инвестируют в сохранение культурного наследия

В Челябинской области ввели льготную ставку для арендаторов объектов культурного наследия. Преференции получат предприниматели, которые вкладывают деньги в сохранение исторических зданий. Регламент утвердило областное правительство на основании нового федерального закона. Правила распространяются на имущество, которое находится в госсобственности, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.

«Льготная арендная плата за пользование объектами культурного наследия, находящимися в государственной собственности Челябинской области, установлена впервые. Принятие указанных мер позволит восстановить и сохранить объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, что благоприятно отразится на культурно-историческом облике Челябинской области», — отметил заместитель губернатора региона Александр Богашов.

Арендатор объекта культурного наследия может рассчитывать на ставку в 1 рубль за 1 квадратный метр площади в год. Для этого нужно, чтобы расходы предпринимателя на сохранение здания были больше, чем арендная плата, прописанная в договоре.