В Челябинской области ввели антикризисные налоговые льготы для инвесторов

Предприятия в 2022 году не будут лишать поддержки из-за низких финансовых показателей

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили расширение льгот для компаний, которые реализуют важные для региона инвестпроекты. Такие предприятия имеют право на обнуление налога на имущество и минимальный налог на прибыль в 13%. Раньше ради этих льгот предприниматели были обязаны достичь высоких финансовых показателей и заплатить все остальные налоги без долгов. Однако 2022 год обещает быть непростым — сложно спрогнозировать, каким будет годовой отчет. Чтобы поддержать инвесторов, в регионе приняли решение не лишать их преференций, если не получилось поставить финансовые рекорды.



По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, теперь организации, которые реализуют приоритетные инвестпроекты, могут применять нулевую ставку по налогу на имущество независимо от выполнения финансово-экономических показателей. Также ЗСО поддержало законопроект о сохранении льготной ставки по налогу на прибыль для инвесторов вне зависимости от результатов работы за 2022 год. Она составляет 13%, это минимальный возможный порог. Важно, что эти меры поддержки временные, их предоставляют бизнесу в условиях санкций.



Сейчас в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области включены девять инвестиционных проектов. Четыре предприятия (ЗАО «Миассмебель», АО «Челябинское авиапредприятие», ООО «Фабрика ЮжУралКартон», ООО «СЛК Цемент») сообщили, что, несмотря на проблемы и риски, работа по ним будет продолжена. Однако, по мнению инвесторов, есть высокий риск невыполнения финансово-экономических показателей в 2022 году. Для этих компаний новые меры поддержки будут своевременными.

