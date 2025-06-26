В Челябинской области возведут 5,4 млн квадратных метров жилья

Также будет обновлена городская троллейбусная сеть

В Челябинской области в ближайшие годы возведут 5,4 миллиона квадратных метров жилья. Это стало известно после встречи губернатора Алексея Текслера с гендиректором компании «Дом РФ» Виталием Мутко в Москве, передает пресс-служба правительства региона.

Стороны обсудили планы освоения земли под застройку, а также развитие сопутствующей социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Так, в ближайшие годы в регионе построят 5,4 миллиона квадратных метров жилья на участках общей площадью 1,2 тысячи гектаров.

«Наше партнерство направлено на решение жилищных проблем и повышение качества жизни жителей региона. В его рамках реализуются проекты жилищного строительства, благоустройства территорий, создания социальной инфраструктуры и улучшения транспортной доступности», — сказал губернатор Челябинской области.





КРТ является одним из основных механизмов развития жилищного строительства на Южном Урале. По итогам аукционов «Дом РФ» по участкам суммарной площадью 128 гектаров в регионе уже заключены шесть договоров под строительство.

«Челябинская область — наш давний партнер в сфере освоения федеральных земель и один из лидеров по совместным проектам. Важное место в нашей работе занимает социальная инфраструктура: на переданных территориях построены детские сады, школы, поликлиники, медицинский центр и физкультурно-спортивные комплексы», — отметил Виталий Мутко.

Компания безвозмездно выделила 1 миллион рублей на подключение инженерной инфраструктуры в Сосновском районе.

Стороны также обсудили масштабное обновление челябинской троллейбусной сети. В рамках соглашения между Челябинской областью, компанией «Синара ГТР — Челябинск» и при поддержке «Дом РФ» идет реконструкция двух депо, модернизация 89 километров контактной сети и обновление 30 тяговых подстанций.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что на масштабное обновление направят почти 14 миллиардов рублей.