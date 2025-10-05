В Челябинской области водителям тягачей предлагают 190 тысяч рублей

За год средняя зарплата выросла на 50%

В Челябинской области по итогам III квартала 2025 года самой высокооплачиваемой рабочей профессией стал токарь со средней зарплатой почти 160 тысяч рублей. В категории «Транспорт и логистика» самая высокая зарплата у водителей тягачей — более 190 тысяч, сообщили эксперты сервиса «Авито Работа».

«Средняя зарплата токаря выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Высокий уровень дохода объясняется сложностью работ, необходимостью специального образования и опыта, а также повышенными требованиями к точности обработки металлических деталей»,— уточнили исследователи.

Зарплаты водителей тягачей за год выросли на 50%. Высокий уровень оплаты труда компенсирует ненормированный график, длительные маршруты и высокую степень ответственности за сохранность груза.

В топ-3 высокооплачиваемых рабочих специальностей также вошли сварщик с зарплатой 151,3 тысячи рублей и кровельщик с ежемесячным доходом более 140 тысяч. За год их доходы выросли на 33% и 48% соответственно.

В категории транспорта и логистики на втором месте по доходам расположились курьеры — в месяц они могут получать до 175 тысяч рублей. В тройку высокооплачиваемых профессий в этой категории также вошел водитель экспедитор с доходом 154,5 тысячи.

«Представленные данные четко отражают ключевую роль рабочих и транспортных профессий в функционировании реального сектора экономики. Уверенный рост зарплатных предложений служит индикатором системного дефицита квалифицированного персонала в этих областях. При этом общее увеличение количества рабочих вакансий на 6% в III квартале подтверждает устойчивость спроса на данные кадры»,— отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков.