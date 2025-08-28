В Челябинской области ветеранам СВО помогут начать предпринимательскую деятельность

ПСБ реализует в регионе программу «Новое звание — предприниматель»

На VIII Конференции «Бизнес. Лидерство. Успех» в Челябинске потенциальным предпринимателям из числа ветеранов спецоперации и их семей презентовали комплексную программу ПСБ «Новое звание — предприниматель». Эта инициатива призвана помочь участникам СВО в отставке, ветеранам боевых действий, военным пенсионерам всех силовых ведомств, а также их близким найти новое призвание, открывая и развивая собственное дело для успешной интеграции в гражданской жизни.

Программа ПСБ «Новое звание — предприниматель» предлагает поддержку на пути к предпринимательству во всех направлениях. Для тех, кто еще ищет идею, доступны готовые решения: франшизы действующих брендов или проверенные бизнес-планы в востребованных сферах — от образовательных проектов и туристических глэмпингов до ателье и фуд-брендов. Определившись с направлением, участники проекта получают помощь в разработке бизнес-плана. В стратегии развития предприятия будет учтен анализ рынка, финансовые аспекты и перспективы роста. Специалисты банка проконсультируют по выбору организационно-правовой формы и регистрации бизнеса.

Финансовая составляющая включает доступ к льготным кредитным продуктам ПСБ со специальными ставками и гибким графиком погашения для покрытия стартовых затрат. Дополнительные преимущества для участников программы «Новое звание — предприниматель» — бесплатные регистрация бизнеса, выпуск электронной подписи, и открытие счета, а также льготный тариф на РКО.

Параллельно банк обеспечивает образовательную поддержку через дистанционные курсы: девятимодульная программа с 40 видеоуроками от практикующих экспертов охватывает основы предпринимательства, финансовое планирование, маркетинг и управление командой. Этот комплекс дополняется юридической поддержкой 24/7 и консультациями опытных бизнесменов.

Такой подход позволяет начинающим бизнесменам избежать ошибок и выстроить эффективную стратегию взаимодействия с контрагентами.

«Это уникальная возможность для ветеранов СВО и их семей открыть и развивать бизнес. Мы не просто предоставляем финансы или обучение, а создаем условия для реализации жизненных планов и мечты, помогая при этом внести вклад в экономику Южного Урала. За три месяца действия программы поступило более 500 заявок, ПСБ уже помогает более чем 350 слушателям запустить собственный бизнес, предоставляя им необходимые знания и тренируя практические навыки», — подчеркнула начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.

Важным элементом программы является ее социальная миссия. Платформа способствует не только личной самореализации и финансовой стабильности участников, но и созданию новых рабочих мест в регионе, выступая ключевым звеном в системе адаптации военнослужащих запаса. ПСБ позиционирует себя как надежный партнер для ветеранов СВО на всех этапах предпринимательского пути — от поиска идеи стартапа до устойчивого развития бизнеса, доказывая, что новое звание «предприниматель» открывает широкие перспективы.

