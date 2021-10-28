В Челябинской области в три раза выросли штрафы для безбилетников

«Зайцам» придется заплатить от 500 до 1500 рублей

В Челябинской области увеличили штрафы за безбилетный проезд в муниципальном транспорте. «Зайцам» придется заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей. Раньше штрафы были от 100 до 500 рублей. Изменения в закон об административной ответственности во втором и третьем чтении приняли депутаты Законодательного собрания.

Решение об ужесточении административной ответственности связано с установкой валидаторов в транспорте. Так как в салонах не будет кондукторов, оплата проезда остается на совести пассажиров. Депутаты считают, что количество «зайцев» резко увеличится, а штрафы заставят их нести ответственность.

Закон вступает в силу уже в ноябре этого года, через десять дней после официального опубликования.