В Челябинской области в сентябре‑2025 подешевели овощи и отдых в санаториях

Инфляция в регионе замедляется четвертый месяц подряд

Инфляция в Челябинской области в сентябре 2025 года замедлилась до 7,31% в годовом выражении, что ниже показателя по России в целом (7,98%). Цены в регионе практически не изменились в первый осенний месяц, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

На фоне общероссийского роста челябинские цены сдержали два ключевых фактора: рекордный урожай овощей и активное местное производство. Благоприятные погодные условия позволили предложению на рынке плодоовощной продукции существенно превысить прошлогодние объемы, что привело к резкому снижению цен на картофель, морковь, свеклу, капусту и лук.

Кроме того, местные производства нарастили выпуск сливочного масла и маргарина, что также оказало дополнительное сдерживающее влияние на инфляцию.

В продовольственном сегменте подорожали куриные яйца. Региональные птицефабрики начали переносить в цены накопленный рост затрат. Также продолжил дорожать кофе из-за неурожая в странах-производителях.

В непродовольственном сегменте цены выросли на моторное топливо из-за ремонтов на нефтебазах и сезонного спроса. Ослабление рубля в августе — сентябре привело к росту цен на ноутбуки и смартфоны. Также стали дорожать медицинские товары.

В сфере услуг лидером стал сервис зарубежного туризма, мгновенно отреагировавший на ослабление рубля. В начале учебного года подорожали образовательные услуги. При этом подешевели санаторно-оздоровительные услуги на фоне межсезонья.

Эксперты отмечают, что, несмотря на замедление, инфляция остается высокой. Для ее дальнейшего сдерживания регулятор намерен долгое время поддерживать высокие процентные ставки, воздействуя на кредитование и спрос. Ожидается, что эта политика позволит вернуть инфляцию к целевым 4—5% в 2026 году.