В Челябинской области в июне подорожали транспортные услуги и упали цены на яйца

Годовая инфляция снизилась, но пока остается выше среднероссийской

В Челябинской области в июне снизилась годовая инфляция, она составила 9,97%, и это выше, чем в целом по стране — 9,4%, сообщает пресс-центр Банка России.

Это обусловлено тем, что в условиях повышенного спроса в регионе более заметно, чем в целом по стране, подорожали услуги, прежде всего — услуги пассажирского транспорта и услуги в системе образования.

Так, накопленным итогом за 12 месяцев услуги пассажирского транспорта на Южном Урале подорожали почти на треть за счет того, что перевозчики переносили в стоимость услуг возросшие затраты на топливо, обслуживание и ремонт. Услуги в системе образования региона подорожали на 15,95% — в основном за счет повышения стоимости курсов по иностранным языкам. При этом в июне подешевели турпоездки за границу. В частности, благодаря укреплению рубля снизились цены на отдых в Турции и Египте. За 12 месяцев услуги зарубежного туризма уменьшились в цене на 2,21%. Цены на мобильную связь выросли за год на 8,19%.

В июне 2025 года замедлился средний рост цен. В Челябинской области цены выросли всего на 0,26% к маю.

Стало меньше дорожать продовольствие, особенно мясная продукция, а фрукты и овощи дешевели быстрее, чем обычно бывает в июне.

«Сильнее всего в июне подорожали кондитерские изделия. Из-за неурожая в основных странах-поставщиках выросла средняя цена какао-бобов на бирже. Это привело к увеличению себестоимости производства шоколада. В результате подорожали шоколад и глазированные шоколадом конфеты. На протяжении года кондитерские изделия преимущественно дорожали, поэтому за 12 месяцев цены на них увеличились существенно — на 14,28%», — рассказали в ЦБ.

Также выросли в цене хлеб и хлебобулочные изделия, мясопродукты. Производители переносили в цены возросшие затраты на закупку сырья, логистику, зарплаты сотрудников. Накопленным итогом за год мясопродукты выросли в цене на 6,43%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 17,25%.

Вместе с тем цены на яйца существенно снизились в месячном (−8,91%) и в годовом (−22,94%) выражении.

«Это связано с тем, что выросло производство яиц — как в стране, так и в регионе, что привело к расширению предложения на местном рынке. К тому же в области продолжают действовать соглашения Минсельхоза Челябинской области с местными птицефабриками о добровольном ограничении роста отпускных цен на куриные яйца», — говорится в сообщении.

Продолжала дешеветь часть непродовольственных товаров (автомобили, электроника, компьютеры и пр.), цены на остальные товары увеличились несильно.

Отметим, несмотря на снижение, годовая инфляция в России пока еще сохраняется существенно выше цели (4%). Банк России намерен прийти к желаемому уровню в 2026 году.